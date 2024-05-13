Горожане опубликовали фотографии этого процесса в соцсетях.

Горожане опубликовали фотографии этого процесса в соцсетях.

В Омске начали ремонтировать подземный переход у «Яблоньки», что на пересечении Ленина и Лермонтова. Горожане заметили, что на выходных с его парапетов сорвали облицовку. Фотографии появились в соцсетях.

Напомним, сотрудники УДХиБ начали работы по обслуживанию мостов и подземных переходов еще в апреле. Они планируют заново облицевать переход у «Яблоньки», а также отремонтировать стены и лестницы в переходах у КДЦ «Маяковский» и ТЦ «Омский». В переходе на пересечении Химиков и Королева планируется замена неработающих светильников. В переходе у «Дома туриста» восстановят плитку.