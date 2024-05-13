Омск-Информ
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·Общество

Горожане опубликовали фотографии этого процесса в соцсетях.
В Омске начали ремонтировать подземный переход у «Яблоньки», что на пересечении Ленина и Лермонтова. Горожане заметили, что на выходных с его парапетов сорвали облицовку. Фотографии появились в соцсетях.
Напомним, сотрудники УДХиБ начали работы по обслуживанию мостов и подземных переходов еще в апреле. Они планируют заново облицевать переход у «Яблоньки», а также отремонтировать стены и лестницы в переходах у КДЦ «Маяковский» и ТЦ «Омский». В переходе на пересечении Химиков и Королева планируется замена неработающих светильников. В переходе у «Дома туриста» восстановят плитку.
Ранее уже сообщалось о начале работ в переходе около кинотеатра «Маяковский».
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·Общество

Горожане опубликовали фотографии этого процесса в соцсетях.
В Омске начали ремонтировать подземный переход у «Яблоньки», что на пересечении Ленина и Лермонтова. Горожане заметили, что на выходных с его парапетов сорвали облицовку. Фотографии появились в соцсетях.
Напомним, сотрудники УДХиБ начали работы по обслуживанию мостов и подземных переходов еще в апреле. Они планируют заново облицевать переход у «Яблоньки», а также отремонтировать стены и лестницы в переходах у КДЦ «Маяковский» и ТЦ «Омский». В переходе на пересечении Химиков и Королева планируется замена неработающих светильников. В переходе у «Дома туриста» восстановят плитку.
Ранее уже сообщалось о начале работ в переходе около кинотеатра «Маяковский».
1260