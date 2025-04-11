Омск-Информ
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·Общество

Их включили после зимы.
В пешеходном переходе на Ленина в Омске включили музыкальные ступени. У каждой из ступеней есть подсветка и своя нота.
– После зимы музыкальный переход у Любочки, – сообщает «Омск_путеводитель».
Отметим, что ступени работают не постоянно. В прошлом году их включали с 10:00 до 22:00.
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·Общество

Их включили после зимы.
В пешеходном переходе на Ленина в Омске включили музыкальные ступени. У каждой из ступеней есть подсветка и своя нота.
– После зимы музыкальный переход у Любочки, – сообщает «Омск_путеводитель».
Отметим, что ступени работают не постоянно. В прошлом году их включали с 10:00 до 22:00.
1329