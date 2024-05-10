Омск-Информ
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·Общество

Его результаты можно будет увидеть до 1 августа. Отремонтируют лестницы и выполнят внутреннюю облицовку гранитом.

Подрядчик приступил к ремонту омского подземного перехода, находящегося возле кинотеатра «Маяковский».

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, будут приведены в порядок лестничные спуски и выполнена внутренняя облицовка гранитом.

– В прошлом году на парапетах этого подземного перехода уже заменили старую плитку на гранит. В этом году обновление перехода завершим полностью, – рассказал мэр.

Работы подрядчик должен завершить до 1 августа.

Помимо объекта у «Маяковского» этим летом отремонтируют подземные переходы у «Яблоньки» и торгового центра «Омский». 

·Общество

Его результаты можно будет увидеть до 1 августа. Отремонтируют лестницы и выполнят внутреннюю облицовку гранитом.

Подрядчик приступил к ремонту омского подземного перехода, находящегося возле кинотеатра «Маяковский».

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, будут приведены в порядок лестничные спуски и выполнена внутренняя облицовка гранитом.

– В прошлом году на парапетах этого подземного перехода уже заменили старую плитку на гранит. В этом году обновление перехода завершим полностью, – рассказал мэр.

Работы подрядчик должен завершить до 1 августа.

Помимо объекта у «Маяковского» этим летом отремонтируют подземные переходы у «Яблоньки» и торгового центра «Омский». 