Омск-Информ
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·Общество

Тоннель и выход будут обновлять разные подрядчики.
В Омске подвели итоги аукциона на ремонт подземного перехода между парком Победы и природным парком «Птичья гавань». Контракты с подрядчиками уже заключили.
Обновлением тоннеля займется ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района за 2,182 млн рублей. Выход к «Птичьей гавани» отремонтирует индивидуальный предприниматель из Омска Наталья Ваккер за 13,662 млн рублей.
По условиям контрактов, до 29 мая следующего года подрядчики уложат новую гранитную плитку. Планируется, что она будет разного размера и разных цветов: красно-розового, желтого, коричневого, оранжевого, белого и бежевого. Контрактом предусмотрены обновление металлических ограждений парапета, установка подъемников для инвалидов и противоскользящего покрытия на ступеньках.
·Общество

Тоннель и выход будут обновлять разные подрядчики.
В Омске подвели итоги аукциона на ремонт подземного перехода между парком Победы и природным парком «Птичья гавань». Контракты с подрядчиками уже заключили.
Обновлением тоннеля займется ООО «Лидер Плюс» из Русско-Полянского района за 2,182 млн рублей. Выход к «Птичьей гавани» отремонтирует индивидуальный предприниматель из Омска Наталья Ваккер за 13,662 млн рублей.
По условиям контрактов, до 29 мая следующего года подрядчики уложат новую гранитную плитку. Планируется, что она будет разного размера и разных цветов: красно-розового, желтого, коричневого, оранжевого, белого и бежевого. Контрактом предусмотрены обновление металлических ограждений парапета, установка подъемников для инвалидов и противоскользящего покрытия на ступеньках.