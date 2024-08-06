На ремонт планируется потратить 18 млн рублей.

Департамент контрактной системы Омска разместил две закупки на выполнение работ по ремонту подземного перехода у парка Победы. Максимальная цена контракта по одной из них составляет 4 388 млн рублей, по другой – 13 млн 662 тыс. рублей.

Подрядчик уложит новую гранитную плитку разного размера. Планируется сочетание хаотичного природного сочетания красно-розового, желтого, коричневого, оранжевого, белого и бежевого цветов.

Контрактом предусмотрено обновление металлических ограждений парапета, установка настенных опорных устройств для маломобильных групп населения и противоскользящего покрытия на ступеньках.

Заявки принимаются до 13 августа. Итоги конкурсов подведут 15 августа. Часть работ необходимо завершить до 1 ноября. Полностью переход обновят к 30 апреля следующего года.