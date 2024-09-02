Чемпионат имени Александра Малунцева собрал восемь регионов СФО. Омские боксеры вошли в число победителей и выступят на чемпионате страны.

В Омске прошел чемпионат Сибири имени Александра Малунцева, на котором были представлены восемь регионов Сибирского федерального округа. В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов разных весовых категорий, мужчины и женщины в возрасте 19–40 лет. Отборочные этапы соревнований проходили в течение нескольких дней. Омские спортсмены завоевали 6 золотых и 3 серебряные медали. Мужская команда Омской области в общем зачете заняла первое место, а женская команда – третье. Таким образом, омские боксеры получили право на участие в соревнованиях чемпионата страны.

– Соревнования по боксу имеют полувековую историю. Статус состязаний вырос от турнира до чемпионата Сибири, – подчеркнул руководитель Федерации бокса Омской области Кирилл Подольский. – Благодаря поддержке Омского НПЗ и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» наш регион уже третий раз подряд удостаивается проведения именно чемпионата. И как спортсмен я знаю, как важно участие в таких чемпионатах для спортивной карьеры.

Этот турнир стал уже третьим прошедшим в Омске соревнованием по боксу. В этом году нововведением стало медиавзвешивание боксеров, обязательная процедура соответствия бойцов заявленной весовой категории в присутствии представителей прессы. Ранее соревнования, посвященные памяти первого директора Омского нефтезавода Александра Малунцева, проводились в статусе турнира с 1968 по 2003 год. В этих состязаниях принимали участие боксеры, ставшие победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Затем проведение матчей было приостановлено и возобновлено с 2013 года в традиционном формате.

– Омский НПЗ много лет поддерживает крупные спортивные проекты, связанные с хоккеем, футболом, греко-римской борьбой, – рассказал заместитель генерального директора Омского НПЗ Кирилл Морозов. – К чемпионату по боксу у компании особое отношение. Состязания проводятся в память прославленного омича, первого директора нефтезавода Александра Малунцева. Поддержка крупнейших соревнований по боксу дает шанс участникам претендовать на высокие спортивные звания и представлять регион на всероссийских первенствах.

Соревнования проводятся при поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», регионального правительства, Федерации бокса Омской области и Центра спортивной подготовки по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко.