Омск-Информ
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·Общество

Они проработали больше четырех месяцев.
Завтра, 3 сентября, в Омске выключат фонтаны. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства почистят чаши, подготовят оборудование к консервации и проведут другие необходимые мероприятия, чтобы весной 2025 года наши фонтаны снова радовали омичей и гостей города, – рассказал Шелест в своем ТГ-канале.
Отметим, что в этом году запускать фонтаны начали в конце апреля.
·Общество

Они проработали больше четырех месяцев.
Завтра, 3 сентября, в Омске выключат фонтаны. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест.
– Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства почистят чаши, подготовят оборудование к консервации и проведут другие необходимые мероприятия, чтобы весной 2025 года наши фонтаны снова радовали омичей и гостей города, – рассказал Шелест в своем ТГ-канале.
Отметим, что в этом году запускать фонтаны начали в конце апреля.