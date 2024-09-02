Омск-Информ
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·Общество

Из-за плановых работ помехи возможны всю рабочую неделю.
На этой неделе в Омске ожидаются перебои телевещания. По данным сайта Цифрового эфирного телевидения, трансляции 12 канала и «Че» могут прерываться с 9:00 до 17:00.
Перебои ожидаются с понедельника про пятницу, с 2 по 6 сентября. Это связано с проведением профилактических и иных плановых работ.
·Общество

Из-за плановых работ помехи возможны всю рабочую неделю.
На этой неделе в Омске ожидаются перебои телевещания. По данным сайта Цифрового эфирного телевидения, трансляции 12 канала и «Че» могут прерываться с 9:00 до 17:00.
Перебои ожидаются с понедельника про пятницу, с 2 по 6 сентября. Это связано с проведением профилактических и иных плановых работ.