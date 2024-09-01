Хоккеисты заявили, что готовы отдать все ради болельщиков.

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков в своем телеграм-канале подвел итоги презентации команды, прошедшей на G-Drive Арене 30 августа. Он отметил потрясающую энергетику и эмоции от мероприятия, поблагодарив болельщиков. Хоккеисты расчувствовались и заявили, что готовы дарить своим фанатам только радость.

- После выхода на сцену все в команде говорили друг другу одно - ради таких болельщиков готовы отдать все, что умеют и могут для того, чтобы вас радовать, - передал их слова Чистяков.

При этом гендиректор призвал не судить шоу слишком строго, пояснив, что команда работала много дней и ночей. И все замечания по организации учтутся.

Презентация «Авангарда» собрала более 9 тысяч болельщиков. Самым трогательным моментом стали выход и речь нападающего Владимира Ткачева на костылях, в межсезонье получившего разрыв ахиллова сухожилия.