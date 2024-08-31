Самым трогательным моментом вечера стала речь нападающего Владимира Ткачева, который вышел на сцену на костылях.

Накануне на «G-Drive Арене» состоялась презентация нового состава ХК «Авангард». Мероприятие, которое обычно проходит на одной из площадей города, на этот раз решили провести в новом формате – под крышей спорткомплекса.

За пару часов до основного шоу началась автограф-сессия игроков «ястребов». На нее к фанатам вышли в том числе травмированные лидеры команды Владимир Ткачев и Рид Буше. Понятно, что именно к ним шел основной поток болельщиков. А самым ярким моментом презентации «Авангарда» стала речь Ткачева. На сцену форвард, получивший в межсезонье разрыв ахиллова сухожилия, вышел на костылях.

– Привет, Омск! Привет, лучшие болельщики! Спасибо огромное за слова поддержки, которые я получаю. Надеюсь, скоро смогу выйти на лед и радовать вас своей игрой, – сказал фанатам Ткачев. В ответ они развернули огромный баннер в поддержку хоккеиста.

В общей сложности на презентацию пришли более 9 тыс. болельщиков, а само шоу получилось одним из самых ярких событий в истории «G-Drive Арены».