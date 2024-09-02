С создания на базе компании ОНХП инновационной школы начинается реализация долгосрочного регионального проекта по опережающему развитию инженерного образования.

В Омске 1 сентября распахнул свои двери для студентов первого набора Центр элитного инженерного образования, созданный на базе инжиниринговой компании «ОНХП» (ONHP). В центре будут обучаться ученики 10–11-х классов общеобразовательных школ, проявившие способности в изучении физики, химии, математики и желающие в будущем стать инженерами. После рассмотрения 40 заявок, проведения тестирования и собеседований на обучение в ЦЭИО были рекомендованы к зачислению 16 обучающихся.

– В последние годы у нас так сложилось, что человека с техническим дипломом все называли инженером. На самом деле инженер – это звание, получение которого простое наличие диплома не гарантирует. В нашем новом центре образовательная программа будет выстраиваться так, что выпускники смогут стать полноправными членами профессионального сообщества инженеров. Мы сознательно пошли на то, чтобы школа стала не отдельным учреждением с углубленным изучением тех или иных предметов, а частью действующего предприятия. Студенты ЦЭИО – это младшая часть большого коллектива ОНХП, и на этом основании они вправе называть своих наставников словом «коллега». Наставничество же и совместная работа над реальными производственными проектами является важнейшей частью образовательной программы. Также с ребятами будут работать лучшие преподаватели омских вузов. К общеобразовательным предметам добавятся дополнительные, студентам будет предоставлена возможность для внеурочной деятельности с передовой инфраструктуры компании, – пояснил задачи новой инженерной школы генеральный директор ПАО «ОНХП» кандидат технических наук Игорь Зуга.

Он добавил, что создание центра стало логическим продолжением программы ОНХП «Школа – вуз – предприятие», которая в настоящее время расширяется. Отбор будущих инженеров теперь начинается уже даже не со школы, а с детских садов. На другом конце этой длинной образовательной линейки в перспективе планируется создание корпоративного университета.

Игорь Зуга является депутатом Законодательного собрания Омской области, но спикер регионального парламента Александр Артемов пришел на церемонию открытия Центра элитного инженерного образования не по этой причине.

– Сегодня перед нашей страной как никогда остро стоит вопрос подготовки инженерных кадров. Экономическая, общественно-политическая, а теперь и военно-стратегическая ситуация заставляют нас обращать пристальное внимание на эту проблему. На необходимость обеспечения технологического суверенитета страны неоднократно указывал президент России Владимир Владимирович Путин, а без должной подготовки инженерно-технических кадров этого достичь невозможно. Открытие на базе ОНХП инженерной школы – это реальный вклад омичей в выполнение целей и задач, поставленных главой государства, – отметил председатель омского Заксобрания.

Символом официального открытия ЦЭИО стало нажатие виртуальной кнопки на специально установленном сенсорном экране. Право нажатия кнопки наряду с Игорем Зугой и Александром Артемовым было предоставлено министру образования Омской области Ивану Кротту. Он отметил, что ОНХП традиционно является лидером по закреплению талантливой молодежи в Омской области. Открытие Центра элитного инженерного образования, в котором опыт сотрудников ведущей инжиниринговой компании будет сочетаться с новшествами, которые сейчас разрабатывает научно-педагогическое сообщество, станет еще одним шагом в этом направлении.

По словам Кротта, новая инженерная школа станет важным звеном в цепочке образовательных учреждений, которые составят кластер по опережающему развитию инженерного образования. Речь идет о долгосрочной региональной программе «ТОРИО» (территория опережающего развития инженерного образования). Проект был поддержан главой региона Виталием Хоценко и представлен им на полях июньского Петербургского международного экономического форума.

В программу «ТОРИО» включены 21 детский сад, восемь школ, а также вузы и промышленные предприятия, которые будут развивать инженерное образование по различным направлениям. В частности, планируется развивать инженерно-технологический профиль, информационно-технологический, химико-технологический и агропромышленный. Как пояснил министр, главный замысел непрерывной образовательной программы заключается в том, чтобы начать развивать инженерное мышление у детей с детского сада. Затем это продолжится в профильных классах в школах и дальше – в колледжах, техникумах и вузах.

– Уверен, что под эгидой ОНХП вы получите максимум необходимых знаний, которые позволят вам в будущем стать высококлассными востребованными специалистами, – обратился Иван Кротт к студентам первого потока Центра элитного инженерного образования.

– Мы даем гарантию качественной подготовки старшеклассников именно по профильным дисциплинам: физике, математике, информатике. Дополнительно преподаются программирование, аддитивный искусственный интеллект, логика и другие дисциплины, – сообщила подробности учебного плана ЦЭИО руководитель Международного центра инженерных компетенций ПАО «ОНХП» Елена Николаева.

Она пояснила, что непосредственно в центре будет проходить обучение по инженерно-технологическому и химико-технологическому профилям, а остальные предметы ребята будут изучать на базовом уровне в своих школах согласно договору о сетевом взаимодействии. После успешной сдачи ЕГЭ выпускники ЦЭИО получат аттестат о среднем образовании и продолжат обучение в вузах по инженерным специальностям.