Договоренность была достигнута на встрече губернатора с руководителем РЖД.

В Омской области планируется развитие пассажирской инфраструктуры станции Называевская, также в регион должны поступить новые электропоезда. Об этом после встречи с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Плотно работаем с РЖД в части повышения транспортной доступности для наших жителей и создания условий для маломобильных граждан. Кроме того, обсудили развитие пригородного подвижного состава. На данный момент на линии вышли 4 новых электропоезда. Договорились, что обновление продолжим и дальше, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил руководителя РЖД за комплексную реконструкцию станции Исилькуль, в которую компания за три года вложила почти 1,5 млрд рублей. На станции были отремонтированы здания, обновлена пассажирская инфраструктура, а также сдан в эксплуатацию новый пешеходный мост через железнодорожные пути.