Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Игорь Белоглазов рассказал «Омск-информу», почему перестанет работать заведение на Либкнехта.

В Омске со 2 сентября закрывается ресторан «Рамен с уткой» на Карла Либкнехта, 11. Об этом «Омск-информу» рассказал владелец заведения Игорь Белоглазов.

Ресторатор назвал и причину закрытия этой точки – помещения занимает известный банк.

– Меня попросили освободить площади, потому что во всем здании обоснуется отделение банка. Ресторан не закрывается. Буду искать другое место, потому что это произошло не по моей вине, – пояснил «Омск-информу» Белоглазов.

Ранее ресторатор анонсировал открытие сырного ресторана «Реми» в ТК «Топаз».

Елена Яровая
·Экономика/Бизнес

Игорь Белоглазов рассказал «Омск-информу», почему перестанет работать заведение на Либкнехта.

В Омске со 2 сентября закрывается ресторан «Рамен с уткой» на Карла Либкнехта, 11. Об этом «Омск-информу» рассказал владелец заведения Игорь Белоглазов.

Ресторатор назвал и причину закрытия этой точки – помещения занимает известный банк.

– Меня попросили освободить площади, потому что во всем здании обоснуется отделение банка. Ресторан не закрывается. Буду искать другое место, потому что это произошло не по моей вине, – пояснил «Омск-информу» Белоглазов.

Ранее ресторатор анонсировал открытие сырного ресторана «Реми» в ТК «Топаз».

Елена Яровая