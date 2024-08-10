Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведение откроется на месте легендарного ресторана «У Швейка».

Омский ресторатор Игорь Белоглазов планирует открыть новый сырный ресторан «Рэми». Заведение появится в ТК «Топаз» на Маркса, 5а на месте легендарного ресторана «У Швейка».

Белоглазов пока не называет точной даты открытия.

– По нашим прикидкам, это произойдет в начале сентября, – пояснил ресторатор «Омск-информу». – В меню предполагаются сырные блюда.

Бизнесмен владеет бранч-баром «Гении пьют кофе», рестораном паназиатской кухни «Рамен с уткой», ресторанами «Станция Сады» и «Станция кофейная», паназиатским стритфудом «Azia.ты», фуд-маркетом «Гараж» и сетью рамшичных Marimoto.

·Экономика/Бизнес

Заведение откроется на месте легендарного ресторана «У Швейка».

Омский ресторатор Игорь Белоглазов планирует открыть новый сырный ресторан «Рэми». Заведение появится в ТК «Топаз» на Маркса, 5а на месте легендарного ресторана «У Швейка».

Белоглазов пока не называет точной даты открытия.

– По нашим прикидкам, это произойдет в начале сентября, – пояснил ресторатор «Омск-информу». – В меню предполагаются сырные блюда.

Бизнесмен владеет бранч-баром «Гении пьют кофе», рестораном паназиатской кухни «Рамен с уткой», ресторанами «Станция Сады» и «Станция кофейная», паназиатским стритфудом «Azia.ты», фуд-маркетом «Гараж» и сетью рамшичных Marimoto.