Победителем акции «Заправка на миллион. Жаркое лето» стал омич Игорь Ч. Кроме главного приза участники выиграли и другие подарки.

В прямом эфире Омской областной телерадиокомпании «12 канал» 29 августа состоялся розыгрыш призов подарочной акции «Заправка на миллион. Жаркое лето», организованной сетью АЗС «Топлайн». Ее участниками автоматически становились все клиенты компании, которые в период с 1 июня по 26 августа текущего года заправлялись любым видом топлива, приобретали сопутствующие товары в магазине при сетевых АЗС или покупали продукцию фирменного бистро «Люклер Авто». Для того чтобы стать участником, достаточно было на кассе предъявить QR-код мобильного приложения «АЗС Топлайн».

В зависимости от количества приобретенных литров или товаров каждому участнику подарочной акции начислялись так называемые шансы, а за каждые 100 шансов присваивался один уникальный номер. Счастливые шестизначные номера определялись путем проведения классической лотереи, правила которой просты и понятны. В непрозрачный мешок были сложены шары с номерами от 1 до 9, а ведущая розыгрыша (приглашенная из числа зрителей) не глядя поочередно их вытаскивала. Победной оказалась комбинация 020748. Система мгновенно определила, что счастливый номер принадлежит участнику акции по имени Игорь.

Как сообщили «Омск-информу» организаторы акции «Заправка на миллион. Жаркое лето», они обладают более полной информацией о победителе, но пока могут лишь сообщить, что его фамилия начинается с буквы Ч.

– Мы находимся с ним на связи и согласовываем дату и время, в которые он сможет подъехать для получения сертификата на миллион. Бонусные рубли победитель акции сможет потратить на приобретение любых товаров и услуг в нашей фирменной сети АЗС, – пояснили в «Топлайне».

Добавим, что кроме главного приза участники выиграли и другие подарки:

Сертификат в гостиницу «50/60».

Сертификат на ужин в ресторане «Метаморфозы».

Сертификат на набор авторских десертов от шефа-кондитера «Люклер» Кирилла Родина.

Сертификат в санаторий «Евромед».

Сертификат в «Топлайн».

Фирменный дождевик.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте сети АЗС «Топлайн».

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039. Реклама