Как оказалось, даже на вопрос о повышении шансов на получение такого солидного приза, как квартира, можно дать положительный ответ.

Как оказалось, даже на вопрос о повышении шансов на получение такого солидного приза, как квартира, можно дать положительный ответ.

Чем ближе середина марта, тем выше интерес жителей Омской области к социальной акции «Выбирай Россию». Организаторы акции подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы омичей.

Вопрос 1: Какие будут подарки?

Ответ:

5 квартир на территории города Омска;

5 новых автомобилей;

5 лотов по 1 млн рублей;

363 лота по 100 тыс. рублей.

Вопрос 2: Как узнать, что я стал победителем?

Ответ:

– 15,16, 17 марта в рамках телемарафона 12 канала и на сайте акции.

Вопрос 3: Где и как будут определять победителей?

Ответ:

– 15,16,17 марта 4 раза в день в прямом эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел будут определены победители. Ежедневно будет разыгрываться 121 лот по 100 тыс. рублей (по 3 лота на каждый муниципальный район Омской области и 25 лотов на город Омск). Выигравшие номера купонов удаляются из реестра. Также в конце дня 15 и 16 марта между оставшимися в реестре номерами будут определены обладатели супер-подарков: квартиры, машины, одного миллиона рублей. 17 марта в конце дня между оставшимися в реестре номерами будут определены победители 3 квартир, 3 машин и 3 подарков по одному миллиону рублей.

Вопрос 4: Как стать участником акции «Выбирай Россию»?

Ответ:

быть жителем Омской области;

достичь 18-летнего возраста;

прийти в здание, где располагается избирательный участок, 15, 16 или 17 марта;

получить купон у представителя организатора акции, заполнить его и получить отрывную часть купона с порядковым номером, который и будет принимать участие в розыгрыше.

Вопрос 5: Могу ли я увеличить свои шансы на получение призов?

Ответ:

– Да. Для этого нужно принять участие в акции «Выбирай Россию» как можно раньше, уже 15 марта. Таким образом вы будете принимать участие в определении победителей в каждом из 12 прямых эфиров 12 канала на протяжении всех трех дней акции. Это означает, что, даже если в первый день вам не повезет, вы все равно сохраните шанс на получение крутых призов в последующие дни.

Напомним, что акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период ее проведения – с 22 января по 19 апреля 2024 года, регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 года. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.