Заправляйся на АЗС «Топлайн» и выигрывай миллион!

Новая масштабная акция «Заправка на миллион», которая продлится до конца января следующего года, стартовала в сети АЗС «Топлайн».

АЗС Топлайн

Участников акции ждут Гран-при в миллион рублей, а также множество других ценных и приятных подарков!

Возможность выиграть есть у всех, кто заправится с 23 октября 2025 года до 27 января 2026 года любым видом моторного топлива или приобретет сопутствующие товары на заправках «Топлайн» в Омске, Омской, Иркутской, Новосибирской областях и Красноярском крае.

Шансы увеличиваются с каждой покупкой! За каждый литр топлива марок АИ-92, АИ-95, ДТ, R ДТ, АИ 98, КПГ-метан и СУГ начисляется по одному виртуальному баллу, он же – шанс. За каждый приобретенный литр фирменного топлива Reactive в копилку участника добавляется по два шанса. За приобретенные напитки и бистро, а также продукцию собственной торговой марки начисляется от 2 до 3 шансов за единицу товара. Кроме того, приобретая иные сопутствующие товары, участнику акции начисляется по 1 шансу за каждые 100 рублей в чеке.

Уточним, что в акции не участвуют чеки на приобретенное топливо более 110 литров за одну операцию.

Общее количество шансов суммируется и учитывается в мобильном приложении. Поэтому еще одно обязательное условие акции – участник должен быть пользователем мобильного приложения «АЗС Топлайн», его необходимо будет обновить по ссылке. А в случае отсутствия мобильного приложения «АЗС Топлайн» – установить его по ссылке.

Совершать покупки и копить шансы можно до 16 часов 27 января 2026 года. Затем всем участникам акции будут присвоены индивидуальные номера (уникальная комбинация цифр, определяющаяся случайным способом) из расчета один номер за каждые 100 накопленных шансов. Если остаток шансов менее 100, участник все равно получит за них один номер.

Розыгрыш призов состоится 29 января.

Итак, чем больше номеров – тем выше шанс выиграть 1 миллион рублей и другие ценные призы:

сертификат в гостиницу «50|60»;

сертификат на выходные в санаторий «Евромед»;

сертификат в кондитерскую «Кремсоль»;

сертификат на услуги косметологии в МСЦСМ «Евромед»;

сертификат в ресторан «Метаморфозы»;

набор мерча «Топлайн»;

сертификат в «Топлайн» на сумму 3000 рублей.

Но и это еще не все «плюшки»! В зависимости от количества накопленных баллов участники акции получат электронные купоны на получение скидок в магазинах «Мясная лавка» – от 7 до 10 процентов и скидку на обучение в автошколе «Вектор».

Стать участником акции просто – нужно совершить покупку на заправках «Топлайн». Оплатить топливо и/или сопутствующий товар можно наличкой, банковской картой или по СБП. Кроме того, в акции участвует оплата с использованием бонусных баллов Clever Card.

Не упустите свой шанс!

Реклама, ООО «Управление АЗС».