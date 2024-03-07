Купоны акции, участники которой могут выиграть квартиру, машину, 1 млн рублей и другие подарки, уже поступили во все районы региона и округа Омска.

Купоны акции, участники которой могут выиграть квартиру, машину, 1 млн рублей и другие подарки, уже поступили во все районы региона и округа Омска.

Напоминаем, 15, 16 и 17 марта у жителей Омской области есть возможность получить квартиру, машину, миллион рублей, а также другие подарки. Для этого нужно прийти в здание, где располагается избирательный участок, получить и заполнить купон у представителя организатора. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире 12 канала. Подробная информация о выигравших купонах будет дублироваться на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала. Если ваш номер купона стал победителем и вы нашли его в списке на сайте организатора социальной акции, приходите со своей частью купона к тому же представителю организатора, у которого ранее получали купон.

Ваши шансы повышаются: если 15 марта вы придете в здание, где располагается избирательный участок, и в первый день проведения социальной акции «Выбирай Россию» заполните купон у представителя организатора, то шансы получить подарки увеличатся, ведь определение счастливчиков будет проводиться 3 раза в день все дни акции. Организаторы акции рассказали, каким образом будет происходить определение победителей и как правильно заполнить купон.

Купон социальной акции делится на 2 части: основную «А» (важно сохранить ее до окончания акции) и отрывную «Б» (она останется у представителя организатора). На лицевой стороне купона на обеих частях указан номер, который и будет участвовать в определении счастливчиков. На обратной стороне купона участнику нужно указать свою фамилию, имя и отчество, а также номер телефона. В самом конце необходимо поставить свою подпись, тем самым вы соглашаетесь с условиями проведения социальной акции. Определять победителей будут в прямом эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел «Рандомус». Он работает с 2013 года, хорошо зарекомендовал себя как надежный сервис и помогает проводить честные розыгрыши и конкурс в интернете. «Рандомус» использует криптографически безопасные методы для генерации псевдослучайных чисел, это означает, что числа точно будут выпадать случайным образом.

Определение победителей будет происходить 15,16,17 марта 3 раза в день в прямом эфире 12 канала с помощью генератора случайных чисел среди участников-жителей в каждом муниципальном районе Омской области и в каждом административном округе города Омска. Ежедневно будет разыгрываться 121 приз по 100 тысяч рублей (по 3 приза на каждый муниципальный район Омской области и 25 призов на город Омск). Номера купонов счастливчиков удаляются из реестра. Также в конце дня 15 и 16 марта между оставшимися участниками будут определены обладатели супер-подарков: квартиры, машины, 1 млн рублей, а 17 марта в крайнем прямом эфире между оставшимися участниками будут определены победители 3 квартир, 3 машин и 3 подарков по одному миллиону рублей.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 года. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.