Омск-Информ
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·Общество

Копия знамени через несколько дней отправится уже в другой вуз.

В Омске в преддверии Дня Победы на площади перед аграрным университетом прошла патриотическая акция «Эстафета Памяти». Она включает в себя передачу копии Знамени Победы 1945 года и флага бессмертного полка от одного образовательного заведения к другому.

Акция стартовала 20 марта в кадетском военном корпусе. Маршрут эстафеты выстроили так, чтобы все студенты могли в ней поучаствовать.

– Это очень правильная, важная и нужная патриотическая акция – отдать дань уважения тем людям, которые погибли в борьбе с фашистскими захватчиками, – сказала ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. – Но война была и в тылу. Наш Омский ГАУ принимал также непосредственное участие – в стенах первого корпуса работал Ленинградский оптико-механический завод. Мы помним всех людей, чтим память.

Мероприятие завершилось минутой молчания. Знамя Победы будет несколько дней находиться на территории вуза, после чего 14 апреля его передадут СибАДИ.

·Общество

Копия знамени через несколько дней отправится уже в другой вуз.

В Омске в преддверии Дня Победы на площади перед аграрным университетом прошла патриотическая акция «Эстафета Памяти». Она включает в себя передачу копии Знамени Победы 1945 года и флага бессмертного полка от одного образовательного заведения к другому.

Акция стартовала 20 марта в кадетском военном корпусе. Маршрут эстафеты выстроили так, чтобы все студенты могли в ней поучаствовать.

– Это очень правильная, важная и нужная патриотическая акция – отдать дань уважения тем людям, которые погибли в борьбе с фашистскими захватчиками, – сказала ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. – Но война была и в тылу. Наш Омский ГАУ принимал также непосредственное участие – в стенах первого корпуса работал Ленинградский оптико-механический завод. Мы помним всех людей, чтим память.

Мероприятие завершилось минутой молчания. Знамя Победы будет несколько дней находиться на территории вуза, после чего 14 апреля его передадут СибАДИ.