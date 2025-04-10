Копия знамени через несколько дней отправится уже в другой вуз.

В Омске в преддверии Дня Победы на площади перед аграрным университетом прошла патриотическая акция «Эстафета Памяти». Она включает в себя передачу копии Знамени Победы 1945 года и флага бессмертного полка от одного образовательного заведения к другому.

Акция стартовала 20 марта в кадетском военном корпусе. Маршрут эстафеты выстроили так, чтобы все студенты могли в ней поучаствовать.

– Это очень правильная, важная и нужная патриотическая акция – отдать дань уважения тем людям, которые погибли в борьбе с фашистскими захватчиками, – сказала ректор ОмГАУ Оксана Шумакова. – Но война была и в тылу. Наш Омский ГАУ принимал также непосредственное участие – в стенах первого корпуса работал Ленинградский оптико-механический завод. Мы помним всех людей, чтим память.

Мероприятие завершилось минутой молчания. Знамя Победы будет несколько дней находиться на территории вуза, после чего 14 апреля его передадут СибАДИ.