Омичи могут сдать шины на переработку.

Сегодня, 31 марта, в Омске стартовала акция по сбору отработанных шин «Второй заезд». Она продлится до 6 апреля.

В течение недели владельцы автомобилей смогут привезти старые покрышки и бесплатно сдать их в специальные бункеры-накопители, которые установили на 6 заправках «Топлайн». После завершения акции шины отправят на переработку.

На открытии акции были воспитанники омского «Детского ЭкоЦентра». Они будут рассказывать горожанам об акции, а также помогать в сборе покрышек.

Отметим, что шины не являются твердыми коммунальными отходами, поэтому их вывоз не является обязательным для региональных операторов. Однако во время акции Управление дорожного хозяйства и благоустройства и регоператор «Магнит» займутся вывозом покрышек.

– Рады принять участие в акции «Второй заезд» и внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в Омске, ведь мы все здесь живем и хотим, чтобы город был чистым, красивым и уютным, – сказал генеральный директор регоператора «Магнит» Карен Егоян.

Шины принимают по следующим адресам:

Сибирский проспект, 15,

улица Зеленая, 15/1,

улица Мельничная, 128/1,

Красноярский тракт, 89/1,

улица Волгоградская, 56,

Сыропятский тракт, 4.

Отметим, что покрышки также можно привезти в ПАО «Татнефть» по адресу: Красноярский тракт, 115/4. Добавим, что акция «Второй заезд» проводится в Омске уже в третий раз. Инициатором выступает омское минприроды. В прошлые два раза омичи собрали около 200 тонн старых покрышек. Их отправили на переработку.