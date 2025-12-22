До 5,5 бонуса с каждого литра: на АЗС «Топлайн» стало заправляться еще выгоднее!

Дополнительные к стандартной программе бонусы начисляются за покупку топлива и напитков, потратить их можно в течение месяца.

Сеть автозаправочных станций «Топлайн» предоставляет отличную возможность приезжать сюда снова и снова! В период акции «Бонусный удар» заправьте свой автомобиль, приобретите любой напиток и получите целых 3,5 дополнительных бонуса за каждый залитый литр топлива!

Как стать участником?

Скачайте и начните использовать мобильное приложение «АЗС ТОПЛАЙН» прямо сейчас.

В период действия акции с 16 декабря 2025 года по 20 января 2026 года заправьте свой автомобиль и не забудьте купить любой напиток на ваш вкус.

Получите гарантированные +3,5 виртуальных бонуса!

И это еще не все! Стандартные бонусы по программе лояльности «Топлайн» начисляются как и прежде.

Вы получите бонусы по вашей базовой ставке, а акционные бонусы будут начислены и доступны согласно условиям акции.

Когда ждать начисления бонусов?

Бонусы начисляются и становятся доступны для использования каждый вторник и действуют целых 30 дней с момента начисления!

Даты начисления/списания:

23 декабря 2025 г.,

30 декабря 2025 г.,

6 января 2026 г.,

13 января 2026 г.,

20 января 2026.

Не упустите свой шанс совершить «Бонусный удар»! Заезжайте на АЗС «Топлайн», заправляйтесь и получайте еще больше преимуществ каждую неделю!

Это ваш шанс получить максимум выгоды!