До 5,5 бонуса с каждого литра: на АЗС «Топлайн» стало заправляться еще выгоднее!

Сеть автозаправочных станций «Топлайн» предоставляет отличную возможность приезжать сюда снова и снова! В период акции «Бонусный удар» заправьте свой автомобиль, приобретите любой напиток и получите целых 3,5 дополнительных бонуса за каждый залитый литр топлива!
Как стать участником?
Скачайте и начните использовать мобильное приложение «АЗС ТОПЛАЙН» прямо сейчас.
В период действия акции с 16 декабря 2025 года по 20 января 2026 года заправьте свой автомобиль и не забудьте купить любой напиток на ваш вкус.
Получите гарантированные +3,5 виртуальных бонуса!
И это еще не все! Стандартные бонусы по программе лояльности «Топлайн» начисляются как и прежде.
Вы получите бонусы по вашей базовой ставке, а акционные бонусы будут начислены и доступны согласно условиям акции.
Когда ждать начисления бонусов?
Бонусы начисляются и становятся доступны для использования каждый вторник и действуют целых 30 дней с момента начисления!
Даты начисления/списания:
- 23 декабря 2025 г.,
- 30 декабря 2025 г.,
- 6 января 2026 г.,
- 13 января 2026 г.,
- 20 января 2026.
Не упустите свой шанс совершить «Бонусный удар»! Заезжайте на АЗС «Топлайн», заправляйтесь и получайте еще больше преимуществ каждую неделю!
Это ваш шанс получить максимум выгоды!
ООО «Управление АЗС». ИНН 5501244039. Реклама