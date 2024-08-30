В ближайшие два дня муниципальное предприятие завершит подготовку, и в воскресенье транспорт вернется на маршрут.

Сегодня утром в Омске состоялся контрольный проезд трамвая № 9 по отремонтированному участку пути от улицы Лермонтова (остановка «25-я Линия») до кольца на улице 3-й Разъезд. Маршрут, который связывает 3-й Разъезд с улицей Котельникова, планируют снова запустить в воскресенье, 1 сентября. Сегодня и завтра специалисты муниципального предприятия «Электрический транспорт» будут устранять недочеты ремонта, если такие обнаружатся.

Напомним, трамваи № 9 не ходят с мая, когда кольцо на улице 3-й Разъезд затопило. На откачку воды, ревизию и ремонт путей потребовалось больше трех месяцев.

– Большая часть этой разворотной площадки – трамвайного кольца – была затоплена. Уровень воды был 12 см над оголовком рельса при допустимых по условиям безопасности 9–10 см. Была угроза перегорания электродвигателей и повреждения ходовой части подвижного состава, поэтому мы решили приостановить движение. В течение чуть больше трех месяцев проводились работы. Сначала откачивали воду. К сожалению, ливни иногда сводили на нет все усилия, но мы добились результата. Откачали всю воду, просушили пути, – отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец. – Большая часть этой разворотной площадки – трамвайного кольца – была затоплена. Уровень воды был 12 см над оголовком рельса при допустимых по условиям безопасности 9–10 см. Была угроза перегорания электродвигателей и повреждения ходовой части подвижного состава, поэтому мы решили приостановить движение. В течение чуть больше трех месяцев проводились работы. Сначала откачивали воду. К сожалению, ливни иногда сводили на нет все усилия, но мы добились результата. Откачали всю воду, просушили пути, – отметил директор департамента транспорта

– После высыхания грунта мы скосили траву и приступили к оценке состояния трамвайного пути. Кое-где шпалы сгнили, рельсы заржавели. Было принято решение заменить стрелочный перевод и 25 м трамвайного пути: рельсы, шпалы и крепления, – рассказал начальник филиала «Служба пути» МП «Электрический транспорт» Константин Прокопенко. – После высыхания грунта мы скосили траву и приступили к оценке состояния трамвайного пути. Кое-где шпалы сгнили, рельсы заржавели. Было принято решение заменить стрелочный перевод и 25 м трамвайного пути: рельсы, шпалы и крепления, – рассказал начальник филиала «Служба пути» МП «Электрический транспорт»

Вдоль путей также провели обрезку деревьев, чтобы они не царапали трамваи во время движения. Ремонт оценила сегодня водитель трамвая Татьяна Корнилова. Качеством путей она осталась довольна.

– На этом мы не закончили. Трамвайное кольцо включили в план на капитальный ремонт на следующий год. Рассмотрим возможность дополнительных мероприятии для обеспечения отвода воды, – добавил Кормилец.

В рамках капремонта пути приподнимут, чтобы их больше не затапливало во время ливней.