Омск-Информ
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·Общество

Ожидаются небольшие дожди, и начнет холодать.

Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе на пятницу, 30 августа. По сведениям специалистов, ночью в Омской области +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов. 

Обещают небольшие дожди. А в субботу, 31 августа, омичей «навестят» первые заморозки. Таким образом, погода не щадит омичей: осень началась внезапно.

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·Общество

Ожидаются небольшие дожди, и начнет холодать.

Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в регионе на пятницу, 30 августа. По сведениям специалистов, ночью в Омской области +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов. 

Обещают небольшие дожди. А в субботу, 31 августа, омичей «навестят» первые заморозки. Таким образом, погода не щадит омичей: осень началась внезапно.

4028