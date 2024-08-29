Омск-Информ
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·Общество

Она угодила под штраф 300 тыс. руб.

Во вторник, 27 августа, около 20 часов в Госавтоинспекцию поступил сигнал о ДТП в Павлоградском районе.

Правоохранителями было установлено, что инцидент произошел в поселке Павлоградка, в районе дома 43/1 по ул. 1 Мая. Оказалось, что 41-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан-Либерти», не справившись с управлением, снесла забор и наехала на дом. Водитель хотела сдать назад, но что-то пошло не так, и теперь жильцам дома нужно ремонтировать систему отопления, которая пострадала в результате инцидента.

Был известен еще один нюанс произошедшего: женщина была пьяной и не имела прав управления транспортными средствами. В счастью, в ДТП никто не пострадал.

Сельчанке, которая не в ладах с техникой, вменяют ряд административных правонарушений. В частности, управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления (по части 3 статьи 12.8). Также она не выполнила обязанности в связи с ДТП (по части 1 статьи 12.27). Сумма материального ущерба, который она причинила владельцам дома, составляет около 300 000 рублей.

По факту ДТП в отделе МВД России по Павлоградскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Юлия Пишуйко
·Общество

Она угодила под штраф 300 тыс. руб.

Во вторник, 27 августа, около 20 часов в Госавтоинспекцию поступил сигнал о ДТП в Павлоградском районе.

Правоохранителями было установлено, что инцидент произошел в поселке Павлоградка, в районе дома 43/1 по ул. 1 Мая. Оказалось, что 41-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан-Либерти», не справившись с управлением, снесла забор и наехала на дом. Водитель хотела сдать назад, но что-то пошло не так, и теперь жильцам дома нужно ремонтировать систему отопления, которая пострадала в результате инцидента.

Был известен еще один нюанс произошедшего: женщина была пьяной и не имела прав управления транспортными средствами. В счастью, в ДТП никто не пострадал.

Сельчанке, которая не в ладах с техникой, вменяют ряд административных правонарушений. В частности, управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления (по части 3 статьи 12.8). Также она не выполнила обязанности в связи с ДТП (по части 1 статьи 12.27). Сумма материального ущерба, который она причинила владельцам дома, составляет около 300 000 рублей.

По факту ДТП в отделе МВД России по Павлоградскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Юлия Пишуйко