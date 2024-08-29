Она угодила под штраф 300 тыс. руб.

Во вторник, 27 августа, около 20 часов в Госавтоинспекцию поступил сигнал о ДТП в Павлоградском районе.

Правоохранителями было установлено, что инцидент произошел в поселке Павлоградка, в районе дома 43/1 по ул. 1 Мая. Оказалось, что 41-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан-Либерти», не справившись с управлением, снесла забор и наехала на дом. Водитель хотела сдать назад, но что-то пошло не так, и теперь жильцам дома нужно ремонтировать систему отопления, которая пострадала в результате инцидента.

Был известен еще один нюанс произошедшего: женщина была пьяной и не имела прав управления транспортными средствами. В счастью, в ДТП никто не пострадал.

Сельчанке, которая не в ладах с техникой, вменяют ряд административных правонарушений. В частности, управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления (по части 3 статьи 12.8). Также она не выполнила обязанности в связи с ДТП (по части 1 статьи 12.27). Сумма материального ущерба, который она причинила владельцам дома, составляет около 300 000 рублей.

По факту ДТП в отделе МВД России по Павлоградскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.