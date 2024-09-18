В мэрии прокомментировали эти инциденты.

В омских Нефтяниках сразу две остановки «Кристалл» и «ДК имени Малунцева» – подверглись нападению вандалов. В телеграм-канале «Короче, Омск» появился пост о погроме в остановочном павильоне у КДЦ «Кристалл». От него остался только металлический каркас.

Как сообщили «Омск-информу» в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, остановки будут восстановлены в течение недели.

– Уборка запланирована на сегодня. Стекла установят в течение недели, – сообщила представитель УДХБ Анна Веселовская.

Это не первый разгром остановок в городке Нефтяников за последнее время. 12 августа сообщалось о том, что вандалы разбили стекла остановочного павильона напротив ДК имени Малунцева. Тогда же сообщалось, что стекла поставят в течение недели, однако этого не произошло. Как пояснили в УДХБ, подходящих стекол до сих пор нет в наличии.

– На остановке «ДК имени Малунцева» убрали осколки, но подходящего стекла в наличии не было. Ждем, – отметили в управлении.

Теплая остановка «КДЦ Кристалл» ранее также подвергалась нападению. Вандалам, если их установят, грозит административное наказание.