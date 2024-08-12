Омск-Информ
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·Общество

Стекла в павильоне обещали вставить в течение недели. 

В Омске на остановке общественного транспорта «ДК имени Малунцева» неизвестные вандалы разбили стекла в остановочном павильоне. Инцидент произошел на прошлой неделе.

По наблюдениям местных жителей, такие погромы на этом объекте происходят часто. В минувший четверг тротуарную плитку «украшали» осколки, а в пятницу кто-то убрал стекла. При этом новые не вставили. Корреспондент «Омск информа» уточнил в городской администрации, когда отремонтируют остановочный павильон. 

– Сделают в течение недели, – пояснили в городской администрации.

«Омск информ» продолжит следить за развитием ситуации.

Юлия Пишуйко
·Общество

Стекла в павильоне обещали вставить в течение недели. 

В Омске на остановке общественного транспорта «ДК имени Малунцева» неизвестные вандалы разбили стекла в остановочном павильоне. Инцидент произошел на прошлой неделе.

По наблюдениям местных жителей, такие погромы на этом объекте происходят часто. В минувший четверг тротуарную плитку «украшали» осколки, а в пятницу кто-то убрал стекла. При этом новые не вставили. Корреспондент «Омск информа» уточнил в городской администрации, когда отремонтируют остановочный павильон. 

– Сделают в течение недели, – пояснили в городской администрации.

«Омск информ» продолжит следить за развитием ситуации.

Юлия Пишуйко