Пенсионерка открыла дверь незваным гостям и получила в лицо.

В омских Нефтяниках неизвестные напали и ограбили пенсионерку. По информации полицейских, преступление было совершено в многоквартирном доме на проспекте Мира.

Пострадавшая 76-летняя женщина сама открыла дверь в квартиру незваным гостям. Она подумала, что к ней пришла соседка, но дело приняло иной поворот. Незнакомка схватила ее за лицо и потребовала отдать ей деньги. От неожиданности пенсионерка закричала. В этот момент в комнату вбежал сообщник преступницы, который стал запугивать хозяйку квартиры, пока его напарница вскрывала шкафы бабушки. Мужчина закрыл лицо пенсионерки подушкой и сказал лежать так 20 минут.

После ухода злоумышленников потерпевшая обнаружила пропажу 17 000 рублей и сотового телефона стоимостью 5000 рублей. Экспертиза показала, что ей были причинены телесные повреждения в виде синяков и ссадин на лице и теле.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по городу Омску задержали грабителей уже через несколько часов в одной из гостиниц. Грабителями оказались 43-летний мужчина и 42-летняя женщина, которые были соседями потерпевшей. Они зарекомендовали себя среди жильцов как дебоширы и часто выпивающие спиртные напитки.

Гостиницу сообщники сняли, чтобы переждать там время, а заодно потратить награбленное. Они продолжили распивать алкоголь, похищенный телефон выбросили.

Задержанные ранее уже были судимы: мужчина – за кражу, а женщина – за грабеж, совершенный в отношении родной бабушки. Тогда ей тоже срочно понадобились деньги, и она сорвала золотую цепочку с шеи родственницы.

Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении фигурантов под стражу. За разбойное нападение, совершенное с незаконным проникновением в жилище, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.