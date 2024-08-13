Омск-Информ
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·Происшествия

Подростку потребовалась медицинская помощь.

Вчера, 12 августа, в 20:15 стало известно о ДТП в Калачинском районе.

Полицейские полагают, что 38-летний водитель за рулем «тойоты» в районе улицы Бочкарева в Калачинске наехал на велосипедиста. В ведомстве отмечают, что 16-летний подросток внезапно выехал на проезжую часть и водитель не успел притормозить.

Мальчику потребовалась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Подростку потребовалась медицинская помощь.

Вчера, 12 августа, в 20:15 стало известно о ДТП в Калачинском районе.

Полицейские полагают, что 38-летний водитель за рулем «тойоты» в районе улицы Бочкарева в Калачинске наехал на велосипедиста. В ведомстве отмечают, что 16-летний подросток внезапно выехал на проезжую часть и водитель не успел притормозить.

Мальчику потребовалась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.