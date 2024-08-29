На ремонт каждого объекта было выделено 1,8 млн рублей.

В четырех районах Омской области отремонтировали спортзалы к новому учебному году. В министерстве образования нашего региона сообщили о завершении ремонта в спортзалах в Гауфской школе имени О. Э. Зисса Азовского района, Смирновской школе имени Героя СССР А. Ф. Романенко Нижнеомского района, Павлоградском лицее им. Б. М. Катышева и Унарской школе Седельниковского района.

– В Павлоградском лицее заменили системы освещения и отопления, поменяли двери и покрытие пола, покрасили стены и потолок. Теперь 400 школьников с нового учебного года смогут заниматься спортом в обновленных пространствах. В небольшой Унарской школе Седельниковского района, где учатся 13 ребят, заменили систему освещения, поменяли окна и двери, провели отделочные и покрасочные работы стен, потолка и пола, – рассказал министр образования Иван Кротт.

В Гауфской школе, помимо капитального ремонта спортзала, провели работы по прилегающим объектам. В частности, обновили тренерскую комнату, крышу, установили перегородку между залом и тренерской, заменили светильники, уложили новый пол, смонтировали гимнастические лестницы.

В остальных районах ремонт на завершающей стадии. В частности, речь идет об учреждениях в Исилькульском, Нововаршавском, Русско-Полянском, Таврическом и Тарском районах. На каждый спортивный зал выделено по 1,8 млн рублей. Напомним, что с 2019 по 2023 год в нашем регионе отремонтирован 51 спортивный зал в малых сельских школах.

Ранее «Омск-информ» сообщал о судьбе многострадальной школы в Исилькуле. Напомним, что объект пытаются достроить с 2018 года.