В одном из лицеев их число достигло 99 человек.

Омский депобр назвал школы с максимальным числом стобалльников после ЕГЭ в 2024 году.

Как сообщает NGS55.RU, большое количество высокобалльников выпускали в лицее № 64, в гимназии № 19 и в лицее № 149. Максимальное число стобалльников оказалось в лицее № 64, где их насчитали 99 человек. Чуть меньшим числом вундеркиндов славится гимназия № 19, в которой лучший результат выпускного экзамена показали 58 молодых людей. В лицее № 149 таких выпускников оказалось 57 человек.

Отметим, что по образовательным стандартам результат итоговой аттестации школьников принято считать высокобалльным, если он прошел отметку в 80 баллов и выше. Также редакции уточнили в депобре, что чаще всего лучший результат по ЕГЭ-2024 добивались по русскому языку и профильной математике.

Ранее «Омск-информ» сообщал о новом предмете «Семьеведение», который появится в школьной программе с 1 сентября 2024 года. Также редакция рассказывала, когда омским школьникам разрешат перейти на электронные учебники.