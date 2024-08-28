Электронные учебники не планируют вводить в нашем регионе.

Сегодня, 28 августа, на пресс-конференции, министр образования Иван Кротт ответил на вопрос «Омск-информу» о перспективе использования электронных учебников, которые бы значительно сэкономили место в сумках школьников.

– Нет, не планируется переход на электронные учебники. Электронный учебник – это интересное дополнение, которое сейчас активно используется, но в ближайшее время не планируется. Знаете, живое слово учителя никто не заменит, так же как никто не заменит вот тот учебник, который у нас всегда есть и был. У нас есть электронная книга, но приятнее открывать какую-то книгу? – заявил Кротт редакции.

Напомним, что ранее «Омск-информ» сообщал о том, что на комплект печатных учебников для городских школ и районов было выделено 830 млн рублей. Помимо учебников на эти деньги приобрели рабочие тетради для занятий по русскому языку и математике.