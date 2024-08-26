Омск-Информ
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·Образование

Ими будут обеспечены все 240 тысяч учеников общеобразовательных школ региона.

Для закупки учебников и учебных пособий для муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений Омской области из регионального бюджета выделили 830 млн рублей. Материалы для учебы получат более 240 тыс. омских школьников.

Помимо учебников, первоклассникам выдадут рабочие тетради для занятий по русскому языку и математике. Также их обеспечат рюкзаками со всем необходимым для учебы.

Линейки по случаю Дня знаний состоятся 2 сентября.

·Образование

Ими будут обеспечены все 240 тысяч учеников общеобразовательных школ региона.

Для закупки учебников и учебных пособий для муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений Омской области из регионального бюджета выделили 830 млн рублей. Материалы для учебы получат более 240 тыс. омских школьников.

Помимо учебников, первоклассникам выдадут рабочие тетради для занятий по русскому языку и математике. Также их обеспечат рюкзаками со всем необходимым для учебы.

Линейки по случаю Дня знаний состоятся 2 сентября.