Книги по истории, которые сейчас стоят около 900 рублей, подешевеют.
В России подешевеют учебники. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ведомство согласовало с федеральной антимонопольной службой новый механизм определения цен.
– Разработанный нами механизм уже позволил определить новую оптовую цену учебников по истории для студентов колледжей и техникумов. По итогам аукциона, учебник по истории России будет стоить 365,5 рублей с учетом доставки в регионы. Ранее стоимость аналогичного учебника для школ составляла порядка 900 рублей. Сейчас мы также планируем провести аукцион на подготовку учебников по истории для 5–9-х классов, – сказал глава Минпросвещения России.
Ранее ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение», которое издает большинство школьных учебников. В антимонопольной службе сочли, что издательство устанавливает слишком высокие цены на учебники: стоимость одной книги могла доходить до 1000 рублей.