Школы ждут рекомендаций от Министерства просвещения РФ и Минобра Омской области.

С 1 сентября в омских школах добавится новый предмет «Семьеведение». Этот курс будет включен в «Разговоры о важном» и представляет собой образовательный контент в качестве внеурочной деятельности. Такое решение было приурочено на федеральном уровне после того, как 2024 год был провозглашен Годом семьи.

Как преподавать новый предмет, в Омске еще не знают. В департаменте образования мэрии сообщили, что школы ждут рекомендаций от Министерства просвещения РФ и Минобра Омской области.

– Честно говоря, мы все-таки, несмотря на то что уже начало учебного года, ждем методических рекомендаций по реализации данного курса от Министерства просвещения Российской Федерации и министерства образования Омской области, – сказала в ответ на соответствующий вопрос корреспондента «Омск-информа» первый замдиректора департамента образования Лариса Жукова.

Чиновница добавила, что школы все равно могут брать эту программу и заниматься с детьми в качестве внеурочной деятельности.

Отметим, что семьеведение затрагивает темы выбора спутника жизни, построение счастливых отношений, меры социальной поддержки семей с детьми и прививает подросткам традиционные ценности. Содержание курса было опубликовано на портале «Единое содержание общего образования» Института стратегии развития образования подведомственного Минпросвещения РФ. Согласно официальным данным, программа «Семьеведение» состоит из 34 учебных часов. Слушателями курса могут быть школьники 5–7-х классов или 8–9-х классов. Предмет отвечает задаче укрепить в сознании молодого поколения семейные ценности, брака и плюсы создания многодетной семьи.