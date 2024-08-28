Мэрия начала искать подрядчика, у которого можно купить сладости.

Сегодня, 28 августа, департамент контрактной системы мэрии Омска начал искать подрядчика, который займется поставкой новогодних подарков. Начальная стоимость контракта составила 7 млн 551 тыс. рублей. Заявки от участников аукциона будут принимать до 5 сентября.

В документах говорится, что подрядчик должен поставить чуть больше 12 тыс. наборов со сладостями. Стоимость одного из них составит 626 рублей.

В один набор войдут молочный шоколад, желейные конфеты, шоколадные батончики, вафельные конфеты, пралине, а также конфеты в виде суфле, грильяж и с халвой. Также в упаковке будут конфеты с начинкой в виде карамели, нуги и помадки.