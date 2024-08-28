Омск-Информ
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·Общество

Ранее она позировала на обложке Vogue.

В соцсетях набирают популярность снимки с топ-моделью Кристиной Грикайте. Девушка позирует для американского бренда спортивной одежды Alo Yoga.

Это не первый раз, когда омичка работала с брендами мировой величины. Ранее она засветилась, позируя на обложке журнала Vogue. Также модель была замечена на рекламной фотоссесии для Tiffany.

Известно, что топ-модель ранее жила в деревне и до восьми лет воспитывалась бабушкой. Через 8 лет юное дарование перебралось в Москву, трудясь в модельном агенстве. По контракту девушка стала позировать для Dior, Céline, Louis Vuitton, Paco Rabanne. 

·Общество

Ранее она позировала на обложке Vogue.

В соцсетях набирают популярность снимки с топ-моделью Кристиной Грикайте. Девушка позирует для американского бренда спортивной одежды Alo Yoga.

Это не первый раз, когда омичка работала с брендами мировой величины. Ранее она засветилась, позируя на обложке журнала Vogue. Также модель была замечена на рекламной фотоссесии для Tiffany.

Известно, что топ-модель ранее жила в деревне и до восьми лет воспитывалась бабушкой. Через 8 лет юное дарование перебралось в Москву, трудясь в модельном агенстве. По контракту девушка стала позировать для Dior, Céline, Louis Vuitton, Paco Rabanne. 