За месяц ее стоимость выросла на 5 млн.

В Кормиловском районе Омской области вновь выставили на продажу отдыха «Подсолнухи». Этот бизнес предлагают за 45 млн рублей.

База располагается в 40 км от Омска на берегу Оми. Ее площадь составляет 15 га. На территории находятся спальный корпус, гостевой дом и еще несколько деревянных домиков, а также водоем.

– Здесь регулярно проходят открытые и закрытые масштабные мероприятия. Одним из самых популярных является финал конкурса рок-музыки «Наш Фестиваль». Это трехдневный музыкальный нон-стоп с мастер-классами и интерактивными площадками, который ежегодно собирает сотни любителей рок-музыки. Также на нашей базе проходят ежегодные туристические слеты, тусовки байкеров, тематические Ореn аir и другие интересные мероприятия, – говорится в объявлении.

Причину продажи владелец не указывает. Отметим, что в начале августа базу также пытались продать. Тогда владелец планировал выручить за нее чуть меньше 40 млн.