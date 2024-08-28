Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Концерт планируется на территории старого кадетского корпуса.

В Омске 7 сентября выступит группа Ant+Shift, создающая эклектронную танцевальную музыку. Это проект участника группы 25/17 Антона Завьялова. Как сообщает «Омск_путеводитель», концерт планируется на закрытии фестиваля OM FEST (12+).
Отметим, что фестиваль цифровых технологий планируется в Омске впервые. Он пройдет с 31 августа по 8 сентября. Закрытие планируется в субботу, 7 сентября, на территории старого кадетского корпуса на улице Ленина.
·Культура/Афиша

Концерт планируется на территории старого кадетского корпуса.

В Омске 7 сентября выступит группа Ant+Shift, создающая эклектронную танцевальную музыку. Это проект участника группы 25/17 Антона Завьялова. Как сообщает «Омск_путеводитель», концерт планируется на закрытии фестиваля OM FEST (12+).
Отметим, что фестиваль цифровых технологий планируется в Омске впервые. Он пройдет с 31 августа по 8 сентября. Закрытие планируется в субботу, 7 сентября, на территории старого кадетского корпуса на улице Ленина.