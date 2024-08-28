Омск-Информ
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·Авто

Речь идет о машинах ПАЗ и KIA стоимостью около миллиона рублей.
«Детский оздоровительный лагерь «Орленок» решил отдать два автобуса ПАЗ и KIA на нужды спецоперации. Министерство имущественных отношений Омской области дало на это согласие.
– Автомобили будут переданы в собственность некоммерческой организации «Фонд регионального развития Омской области» в целях направления в зону проведения СВО. Всего с начала текущего года Фонду регионального развития Омской области по договору пожертвования передано 32 единицы движимого имущества, – рассказал сегодня в своем ТГ-канале глава министерства имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.
Отметим, что автобусы лагеря 2006 и 2008 годов выпуска стоят 917 тыс. рублей.
·Авто

Речь идет о машинах ПАЗ и KIA стоимостью около миллиона рублей.
«Детский оздоровительный лагерь «Орленок» решил отдать два автобуса ПАЗ и KIA на нужды спецоперации. Министерство имущественных отношений Омской области дало на это согласие.
– Автомобили будут переданы в собственность некоммерческой организации «Фонд регионального развития Омской области» в целях направления в зону проведения СВО. Всего с начала текущего года Фонду регионального развития Омской области по договору пожертвования передано 32 единицы движимого имущества, – рассказал сегодня в своем ТГ-канале глава министерства имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.
Отметим, что автобусы лагеря 2006 и 2008 годов выпуска стоят 917 тыс. рублей.