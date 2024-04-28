Лагерь «Орленок» обновляется. Глава региона также поручил пробурить дополнительную скважину, которая обеспечит лагерь чистой водой.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко приехал в Калачинск, чтобы своими глазами увидеть подготовку детского оздоровительного лагеря «Орленок» к лету, когда туда приедут отдыхать дети.
В «Орленке» обновляются три жилых корпуса, и перед приездом юных постояльцев нужно успеть закончить ряд работ. Например, заменить бордюры и плитку – этим уже занимается подрядчик. Помимо этого, нужно благоустроить и озеленить территорию, а также обустроить зоны отдыха для будущих постояльцев.
– С учетом того что количество детей, которые могут отдохнуть за смену, увеличилось с 350 до 500, поставил задачу министру по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Ивану Андреевичу Колеснику провести работы по бурению еще одной скважины, которая будет обеспечивать дополнительную потребность лагеря в чистой воде, – отметил Хоценко в своем телеграм-канале.
Глава региона дал указание завершить работы к 20 мая.