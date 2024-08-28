Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Стоянку закрывали для укладки нового асфальта.

Сегодня, 28 августа, в омском аэропорту рассказали, что платная стоянка возобновила работу после ремонта. Теперь пассажиры смогут не искать место на бесплатной парковке, а поставить свою машину с комфортом.

Вчера стоянку закрывали для укладки нового асфальта. Пассажирам и таксистам предлагали временно пользоваться бесплатной парковкой.

·Авто

Стоянку закрывали для укладки нового асфальта.

Сегодня, 28 августа, в омском аэропорту рассказали, что платная стоянка возобновила работу после ремонта. Теперь пассажиры смогут не искать место на бесплатной парковке, а поставить свою машину с комфортом.

Вчера стоянку закрывали для укладки нового асфальта. Пассажирам и таксистам предлагали временно пользоваться бесплатной парковкой.