Омск-Информ
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Пассажирам и таксистам предлагают воспользоваться бесплатной стоянкой. Она рассчитана на 180 мест.

Платную парковку возле здания аэропорта Омск-Центральный закрывают для проведения работ по укладке нового асфальта. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, въезд на парковку будет закрыт сегодня, 27 августа, в 18 часов. Пассажирам и таксистам предложили временно пользоваться бесплатной парковкой.

– Вы можете воспользоваться бесплатной парковкой, которая расположена максимально близко к терминалу А. Бесплатная парковка рассчитана на 180 мест, полностью освещается и находится под видеонаблюдением. Путь от бесплатной парковки до входа в терминал В займет у вас не более 5 минут, – говорится в сообщении аэропорта.

Ремонтные работы на парковке планируют завершить «как можно оперативнее».

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·Авто

Пассажирам и таксистам предлагают воспользоваться бесплатной стоянкой. Она рассчитана на 180 мест.

Платную парковку возле здания аэропорта Омск-Центральный закрывают для проведения работ по укладке нового асфальта. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, въезд на парковку будет закрыт сегодня, 27 августа, в 18 часов. Пассажирам и таксистам предложили временно пользоваться бесплатной парковкой.

– Вы можете воспользоваться бесплатной парковкой, которая расположена максимально близко к терминалу А. Бесплатная парковка рассчитана на 180 мест, полностью освещается и находится под видеонаблюдением. Путь от бесплатной парковки до входа в терминал В займет у вас не более 5 минут, – говорится в сообщении аэропорта.

Ремонтные работы на парковке планируют завершить «как можно оперативнее».

1097