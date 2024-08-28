Этот корнеплод помогает укрепить сосуды, а также избежать ишемии и инфарктов.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о неочевидном продукте, снижающем риск смерти от всех причин на 4%. Это происходит, если употреблять хотя бы 100 грамм картофеля в день. В первую очередь, корнеплод в рационе поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний, ишемии и инфарктов.

Ученые выяснили, что у тех, кто съедал за неделю 14 и более вареных картофелин, риск смерти от всех причин был значительно ниже, чем у тех, кто ел шесть картофелин или меньше. Но все хорошо в меру.

- Это ни в коем случае не призыв есть картошку в огромных количествах. Любого продукта должно быть в меру, иначе можно нанести себе непоправимый вред, — цитирует Зухру Павлову «Эксперт Online».

Она уточнила, что полезнее всего картошку варить, тем более, что у вареного картофеля наиболее высокий «индекс нажористости», то есть человек после его употребления долго чувствует себя сытым.

Врач не рекомендует есть картофель по вечерам из-за большого содержания сахара. Отказаться от жареной картошки или фри, поскольку такая еда наносит вред физическому и психическому здоровью.