Омск-Информ
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·Спорт

В новом сезоне команду возглавит Анастасия Лопато.

Сегодня, 27 августа, волейбольный клуб «Омичка» сообщил, кто стал новым капитаном команды в грядущем сезоне. Этот пост заняла Анастасия Лопато.

Девушка стала шестым капитаном в истории клуба. До нее в течение двух лет капитаном была Екатерина Новикова.

Добавим, что сегодня «Омичка» встретилась в матче с «Сахалином» из Южно-Сахалинска. Девушки победили со счетом 3:0. Завтра их ждет игра против «Амурских тигриц».

·Спорт

В новом сезоне команду возглавит Анастасия Лопато.

Сегодня, 27 августа, волейбольный клуб «Омичка» сообщил, кто стал новым капитаном команды в грядущем сезоне. Этот пост заняла Анастасия Лопато.

Девушка стала шестым капитаном в истории клуба. До нее в течение двух лет капитаном была Екатерина Новикова.

Добавим, что сегодня «Омичка» встретилась в матче с «Сахалином» из Южно-Сахалинска. Девушки победили со счетом 3:0. Завтра их ждет игра против «Амурских тигриц».