Собственник по частям сдает помещения на всех этажах дома, включая подвальные площади.

Стали известны подробности сдачи в аренду особняка 1900 года постройки на улице Гагарина, 36, по соседству с мэрией в центре Омска. Ранее сообщалось, что в «Доходном доме В. И. Зайцева», являющемся памятником архитектуры регионального значения, в недавнем прошлом бывшем офисе «Ростелекома», сдают помещения на 2-м и 3-м этажах почти за 2 млн рублей. Предполагается, что арендатор обустроит на этих площадях офисы.

«Омск-информ» под видом покупателя выяснил новые детали. Как рассказала редакции представитель собственника Дарья, здание можно арендовать как по частям, так и целиком.

Причем площади на первом этаже обойдутся покупателю, как офисы на 2-м и 3-м этажах вместе взятые – в общей сложности почти в 2 млн рублей в месяц. На первом этаже предлагается разместить не только офисы, но и общепит.

– На первом этаже есть две локации по 190 квадратных метров каждая, там есть возможность открыть ресторан или другой общепит. Кроме того, имеется одно большое помещение 460 квадратных метров, без перегородок, под офисы, – пояснила собственница особняка.

Предлагаются к аренде и подвальные помещения в доме общей площадью 650 квадратных метров. По подсчетам «Омск-информа», аренда всего особняка обойдется в 5 млн рублей в месяц.

Представитель продавца пояснила и еще одну любопытную деталь. Размещавшийся в этих помещениях «Ростелеком» переехал в новое здание, продав их компании «ИП Фурман», которая занимается строительно-монтажными работами и торгует мебелью. При желании арендатор может заказать любую планировку в приобретенных локациях, естественно, за доплату.

– Мы можем сделать перепланировку или ремонт, все что захотите, – предложила представитель собственника дома.

Учредителем организации по документам является Александр Фурман.