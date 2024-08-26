Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Одним направлений проекта, который реализуется при поддержке Минобрнауки, является совершенствование спортивной инфраструктуры вуза.

В рамках реализации проекта «Сибирская спортивная триада», реализация которого стала возможна благодаря грантовой поддержке Минобрнауки РФ, в Омском ГАУ будут реконструированы помещения спорткомплекса №1. Они станут более комфортными для участников физкультурно-оздоровительных мероприятий. Лыжники получат кабинет, в котором смогут хранить и готовить к соревнованиям  лыжи.

С сентября в кабинете спортивного ориентирования вновь начнет работу спортклуб «Омский азимут». Более комфортные условия для своей деятельности также получит  спортивный клуб северной ходьбы «Городские пешеходы». Все спортивные клубы ОмГАУ приглашают в свои ряды новых участников.

·Образование

Одним направлений проекта, который реализуется при поддержке Минобрнауки, является совершенствование спортивной инфраструктуры вуза.

В рамках реализации проекта «Сибирская спортивная триада», реализация которого стала возможна благодаря грантовой поддержке Минобрнауки РФ, в Омском ГАУ будут реконструированы помещения спорткомплекса №1. Они станут более комфортными для участников физкультурно-оздоровительных мероприятий. Лыжники получат кабинет, в котором смогут хранить и готовить к соревнованиям  лыжи.

С сентября в кабинете спортивного ориентирования вновь начнет работу спортклуб «Омский азимут». Более комфортные условия для своей деятельности также получит  спортивный клуб северной ходьбы «Городские пешеходы». Все спортивные клубы ОмГАУ приглашают в свои ряды новых участников.