С нападающим команды Буше есть определенность. С Ткачевым все сложнее.

Генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов на сегодняшней конференции по итогам Кубка Блинова обозначил сроки возвращения в состав команды нападающих Рида Буше и Владимира Ткачева. Оба хоккеиста сейчас не играют из-за травм. Если с первым можно говорить о скором восстановлении, то с Ткачевым ситуация посложнее.

– По Ткачеву сложнее, период восстановления травмы 3-6 месяцев. Наверное, позже будет понятно. Буше уже тренируется понемногу, ждем его в середине сентября. Надеюсь, что уже увидим его в играх, – заявил Курьянов.

Напомним, Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия на тренировке. А Рид Буше получил травму в товарищеском матче с минским «Динамо», упав на конек соперника.