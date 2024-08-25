Это на 15 % выше прошлогоднего показателя.

Омскстат представил данные по итогам июня о среднемесячной начисленной заработной плате в регионе. Эта цифра составила 66 693 рубля. Данный показатель на 15,2 % выше, чем год назад, и на 2,5 % больше майской. При этом специалисты ведомства отмечают, что реальная зарплата растет медленнее, на 6 % она увеличилась по сравнению с прошлым годом и на 1,7 % – с маем нынешнего.

В целом за первое полугодие 2024 года средняя зарплата оказалась меньше – 61 190 рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом рост составил 17,7 %, но с учетом инфляции – лишь 9,1%.

Как явствует из исследования, самые низкие зарплаты в сфере производства одежды – 18, 673 тыс. рублей. Больше остальных зарабатывают нефтяники – 137,663 тыс. рублей в месяц. Выгодно заниматься производством и ремонтом машин, платят за это в среднем от 93 до 96 тыс. рублей.

При этом в некоторых отраслях зафиксировано уменьшение зарплат. В полиграфии по сравнению с прошлым годом средние заработки уменьшились на 11,2 %, у производителей одежды – на 3,8 %, у работников добычи полезных ископаемых – на 3,5 %.