В этом фрукте много калия, который помогает при профилактике болезней сердца и сосудов.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о пользе яблок. По ее словам, в этом фрукте содержится калий, который необходим для профилактики болезней сердца и сосудов.

Медик призвала чаще есть яблоки, так как в них много растворимых и нерастворимых пищевых волокон, в том числе пектин, важный для правильной работы кишечника. Также, по словам врача, этот продукт богат витамином С и различными органическими кислотами, которые являются антиоксидантами.

При этом диетолог назвала одинаково полезными яблоки разных сортов и цветов.

– Цвет яблочной кожуры – это разные пигменты, которые относятся к антиоксидантам, поэтому здорово, если в рационе будут и красные, и зеленые яблоки, – цитирует Круглову радио Sputnik.

Разумеется, надо выбирать местные натуральные фрукты, лучше – со своего приусадебного участка.