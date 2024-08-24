В нем могут содержать молекулы пластика и пыль, к тому же в таком чая быстрее развивается плесень.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила об опасности употребления пакетированного чая. По словам специалиста, в нем могут содержаться пыль самого разного происхождения и молекулы пластика, из которого, в том числе, делаются сами пакетики. К тому же в таком чае быстрее развивается плесень.

– Чаем из пакетиков лучше не увлекаться, а использовать только в крайних случаях – в качестве удобного походного варианта, – цитирует эксперта портал «Москва24».

Соломатина посоветовала ориентироваться на крупнолистовой в прозрачной упаковке, которая позволяет увидеть продукт. Чай должен быть цельным, без примесей мелкого раскрошенного сырья, а также ярко выраженный аромат. Врач также отметила, что зеленый чай, в отличие от черного, содержит гораздо больше аминокислот и кофеина.

– Пить любой чай надо умеренно – не более четырех чашек в день. И не нужно заваривать крепкий, особенно когда самочувствие и так не очень хорошее. Чай может вызвать тахикардию и сильно возбудить нервную систему, – заявила диетолог.

Также важно помнить, что как только в чай попадает влага, в нем быстро начинает развиваться плесень и бактерии. Соответственно, после заваривания его нужно сразу выпить.